Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Von der Fahrbahn abgekommen - Fahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 19:00 Uhr, ist ein 40-jähriger Autofahrer aus Haltern am See auf dem Prozessionsweg nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Mann verletzte sich leicht. An dem Baum entstand leichter Sachschaden. Das Auto wurde erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt geschätzt bei 2.000 Euro. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein haben die Polizeibeamten sichergestellt.

