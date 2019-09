Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Malchin (LKMecklenburgische Seenplatte)

Waren (ots)

Am 07.09.2019, um 11:55 Uhr, kam es in Malchin zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Die 39-jährige Fahrerin eines PKW Mercedes-Benz befuhr mit ihrer 7-jährigen Tochter den Schratweg in Malchin aus Richtung Warener Straße kommend. Auf Höhe der Hausnummer 7 verlor sie auf Grund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidierte anschließend mit zwei in der Nebenanlage befindlichen Betonzaunpfählen. In der weiteren Folge überschlug sich der Mercedes und kam auf der Beifahrerseite quer zu den Fahrspuren zum Liegen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Malchin mussten die schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzte Fahrerin aus dem beschädigten PKW befreien. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Neubrandenburg verbracht. Die 7-jährige Tochter blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 33 000 Euro geschätzt. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell