Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an einem Café

Landau (ots)

Im Laufe der Nacht zum Samstag, den 16.11.19, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Café in der Königstraße in Landau. Hierbei wurden das Mobiliar und mehrere Blumentöpfe im Außenbereich beschädigt.

