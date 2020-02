Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LZ1 - LG2 - LG4 - Baum auf Straße

Folgeeinsätze zum Sturmtief Sabine

Zu einem weiteren sturmbedingten Einsatz in dieser Nacht wurde der Löschzug 1 Stadtmitte und die Löschgruppe 4 aus Holthausen zur Capeller Straße in Werne alarmiert. Um 3:13 Uhr lautete das Einsatzstichwort auf dem Meldeempfänger "TH_1 - Baum auf Fahrbahn (Straße blockiert)". Ein umgestürzter Baum versperrte die Fahrbahn. Die Straße wurde kurzzeitig durch die freiwilligen Kräfte gesperrt und die Einsatzstelle für die Säuberungsarbeiten ausgeleuchtet. Der Baum wurde mit der Kettensäge zerkleinert und von der Straße beseitigt. Nachdem die Fahrbahn mittels Besen gesäubert wurde, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Einsatzende konnte der Leitstelle in Unna gegen 3:50 gemeldet werden. Im Einsatz waren 12 Kameraden mit drei Fahrzeugen [1-RW-1, 1-HLF20-1, 4-LF10-1]. Auf dem Rückweg zum Gerätehaus sichtete die Löschgruppe Holthausen noch weitere umgestürzte Bäume (Grüner Winkel / Stiegenkamp / Autobahnzubringer / Frohningholz). Um eine spätere Alarmierung zu vermeiden wurden diese von der Straße entfernt.

Keine 45 Minuten später wurde wieder der Versuch einer Nachtruhe gestört. Der Löschzug 1 Stadtmitte wurde erneut alarmiert. Um 04:36 Uhr lautete das Einsatzstichwort "TH_1 - Baum auf Fahrbahn" und der Einsatzort befand sich am Südring in Werne. Die Krone von einem umgestürzten Baum ragte in die Fahrbahn. Die Straße wurde kurzzeitig durch die freiwilligen Kräfte gesperrt und die Einsatzstelle für die Säuberungsarbeiten ausgeleuchtet. Die Äste wurden mit der Kettensäge abgetrennt und von der Straße beseitigt. Nachdem die Fahrbahn mittels Besen gesäubert wurde, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Einsatzende konnte der Leitstelle in Unna gegen 05:00 gemeldet werden. Im Einsatz waren 9 Kameraden mit zwei Fahrzeugen [1-RW-1, 1-HLF20-1].

Circa 1,5 Stunden später, um 06:36 Uhr wurde wieder die Löschgruppe 2 aus Langern und zur personellen Unterstützung an Werktagen der Löschzug 1 Stadtmitte alarmiert. Das Einsatzstichwort laute "TH_1 - Baum quer zur Fahrbahn" am Gerlingbach in Werne Langern. Aufgrund der ausreichend starken Anzahl an Einsatzkräften aus Langern konnte der Löschzug 1 die Einsatzfahrt abbrechen. Es waren 18 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz [2-LF10-1, 1-RW-1, 1-HLF20-1]. Einsatzende konnte der Leitstelle um 7 Uhr gemeldet werden.

Um 09:26 Uhr wurde der Löschzug 1 alarmiert um einen größeren losen Ast aus einer Linde zu entfernen. Der Einsatzort lag an der Waldstraße in Werne. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-RW1-1, 1-DLK23-1, 1-HLF20-1]. Der Ast wurde mittels Handsäge entfernt. Einsatzende für die freiwilligen Einsatzkräfte war 10 Uhr.

