Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch

Kleve (ots)

Am Sonntag, 13.10.2019, sind Unbekannte im Laufe des Nachmittags in ein Zimmer eines von mehreren Mietern genutztes Reihenhaus auf der Königsallee eingedrungen. Hierzu brachten sie die Terrassentüre auf und entwendeten ein TV Gerät sowie eine Playstation. Der Wohnungsinhaber hatte den Einbruch nach Rückkehr gegen 19.15 Uhr bemerkt und die Polizei verständigt. Hinweise an die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040. (SI)

