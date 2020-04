Polizei Düren

POL-DN: Fahndung nach Einbrechern

Kreuzau (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Untermaubach am ersten Weihnachtstag vergangenen Jahres sucht die Polizei nun mithilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera nach den Tätern.

Am Mittwoch, den 25.12.2019, brachen vier bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Kreuzau-Untermaubach ein und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Nachdem andere Ermittlungsansätze nicht zur Erlangung weiterer Hinweise führten, darf die Polizei nun auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses mithilfe von Bildern fahnden, die in der Tatnacht von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurden. Auf den Aufnahmen sind drei der vier Täter zu sehen, die wie folgt beschrieben werden: alle sind männlich, von schlanker Statur und sie hatten die Kapuzen ihrer Jacken über den Kopf gezogen.

Der Unbekannte 1 trug zum Tatzeitpunkt einen Schnauzbart und war bekleidet mit Turnschuhen, einer hellen Hose und einer hellen Jacke.

Einer seiner Mittäter, Unbekannter 2, trug eine helle Jeans mit Löchern und eine dunkle Jacke, die an den Schulterpartien hell abgesetzt war.

Der dritte Unbekannte war bekleidet mit Turnschuhen, einer Jeans und einer hellen Jacke mit Tarnmuster. Er trug einen mit dunklen Nähten abgesetzten Rucksack auf dem Rücken.

Der vierte Unbekannte, der hier nicht auf den Bildern zu sehen ist, trug ebenfalls Turnschuhe, eine Jeans und eine Kapuzenjacke.

Diese Fahndung sowie weitere finden Sie auch im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndungen .

Hinweise auf die abgebildeten Personen sowie verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit werden an den zuständigen Sachbearbeiter der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02421 949-8312 erbeten. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6425 zu erreichen.

