POL-DN: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Düren (ots)

Wegen einer Verkehrsunfallflucht in der Innenstadt ermittelt die Polizei derzeit und bittet Zeugen, sich zu melden. Eine Fußgängerin hatte Anzeige erstattet, weil sie von einem Auto angefahren worden war.

Die 60 Jahre alte Frau aus Düren suchte am Dienstagvormittag die Polizeiwache auf und gab an, kurz zuvor beim Überqueren einer Straße angefahren worden zu sein. Sie hatte gegen 10:40 Uhr den Gehweg entlang der Bismarckstraße in Richtung Innenstadt genutzt. Als sie bei Grünlicht zeigender Fußgängerampel die Einmündung der Moltkestraße überquerte, wurde sie von einem Pkw erfasst. Dieser war aus Richtung Innenstadt kommend nach links sin die Moltkestraße abgebogen, hatte die Fußgängerin dabei zu Fall gebracht - und hatte anschließend seine Fahrt in Richtung Kreuzstraße fortgesetzt.

Zeuginnen des Unfallgeschehens kümmerten sich um die leicht verletzte 60-Jährige und gaben ihr auch das Dürener Kennzeichen des flüchtigen Wagens an. Die Dürenerin erstattete eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und wollte sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Insassen des Unfallwagens sowie weitere Zeugen können sich bei dem zuständigen Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats unter der Telefonnummer 02421 949-5218 zu melden.

