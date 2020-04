Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall in Aldenhoven Niedermerz

Aldenhoven (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der L 11 zwischen Neu-pattern und Niedermerz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde und ins Krankenhaus kam.

Um kurz vor 15:00 Uhr befuhr ein 24 Jahre alter Mann die Niedermerzer Straße in Richtung Niedermerz. An der Kreuzung zur L 11 wollte er geradeaus weiter fahren und die L 11 queren. Seiner Aussage nach bremste er bis zu Stillstand ab, so wie es das dort angebrachte Stoppschild gebot, sah die Kreuzung in beide Richtungen ein und fuhr erst dann wieder an. Trotzdem nahm der Mann aus Jülich ein von rechts kommendes Fahrzeug zu spät wahr, welches die L 11 in Richtung Eschweiler befuhr.

Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Autos, durch dessen Wucht der Pkw des jungen Mannes zuerst gegen einen Leitpfosten und dann gegen ein Verkehrsschild prallte. Der alarmierte Rettungswagen brachte den Unfallfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Untersuchung.

Der Fahrer des zweiten Wagens, ein 51-jähriger Mann aus Eschweiler, wurde vor Ort von den Rettungskräften betreut, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Die L 11, die Niedermerzer sowie die Von-Palland-Straße wurden für die Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 22.800 Euro.

