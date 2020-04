POL-DN: Korrektur !! zur Pressemeldung 28.04.2020 - 20:46 Polizei Düren

Polizei Düren

POL-DN: Schwere Lkw-Kollision auf Tagebauzufahrt: ein Mensch verstarb.

>>> Bedauerlicherweise wurden die beiden Unfallbeteiligten bei der Zuordnung im Text vertauscht; wir bitten das Versehen zu entschuldigen. >>>>

Tatsächlich verstarb ein 47 Jahre alter Mann aus Düren an der Unfallstelle.

... Um 15:45 Uhr kamen sich die beiden Beteiligten auf der als Werksstraße ausgewiesenen, sieben Meter breiten Fahrbahn entgegen. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache stießen der Lkw und der mit Erdreich beladene Sattelzug frontal zusammen. Für den 47 Jahre alten Fahrer des Sattelzuges kam anschließend jede Hilfe zu spät; der Mann aus Düren verstarb noch an der Unfallstelle in seinem Fahrzeug. Der Führer des entgegenkommenden Lkw, ein 70 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Eschweiler, erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst transportierte ihn zur intensivmedizinischen ärztlichen Behandlung zur Uniklinik Aachen. ...

