Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Fahrer zweier schwarzer VW Golf gesucht

Werlte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend gegen 21 Uhr versucht, in die Betriebshalle einer Firma an der Straße Am Zirkel einzudringen. Sie wurden von einem Anwohner dabei beobachtet, wie sie sich widerrechtlich an einem dortigen Rolltor zu schaffen machten. Als sie den Anwohner erblickten, ergriffen sie die Flucht. Die Männer waren mit zwei schwarzen VW Golf am Tatort. Augenscheinlich dürften sie nach Auskunft des Zeugen etwa Mitte 20 gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

