Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Brand auf Firmengelände

Schüttorf (ots)

Am Dienstagmittag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an die Textilstraße ausrücken. Gegen 14 Uhr war dort auf einem Firmengelände aus ungeklärter Ursache ein kleinerer Restmüllhaufen in Brand geraten. Bei Eintreffen der Beamten war das Feuer bereits gelöscht. Verletzt wurde niemand. Gebäude wurden nicht beschädigt.

