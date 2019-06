Polizei Hamburg

POL-HH: 190607-1. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer auf der BAB 1

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 06.06.2019, 15:15 Uhr Unfallort: Hamburg, Bundesautobahn 1, AS Moorfleet in Richtung Norden

Gestern Nachmittag wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle Moorfleet schwer verletzt. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein Lkw-Fahrer (45) den linken von zwei Ausfahrtfahrstreifen der AS Moorfleet in einer Rechtskurve. Dahinter befand sich der 28-jährige Motorradfahrer und geriet offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den linken Fahrstreifen. Dort stieß er gegen den Lkw und verletzte sich dadurch schwer. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme musste die AS Moorfleet in der Zeit von 15:15 - 16:10 Uhr voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) hat die Ermittlungen übernommen.

