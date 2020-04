Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lingen (ots)

Bereits am 23. März ist es an der Waldstraße zu einem Diebstahl gekommen. Eine Frau schob ihr Fahrrad gegen 11.30 Uhr über den Gehweg auf eine dortige Hofeinfahrt. Zuvor ließ sie allerdings noch einen in Richtung Innenstadt fahrenden Radfahrer passieren lassen. Dieser ergriff im Vorbeifahren die Einkaufstasche samt Portemonnaie aus dem Fahrradkorb der Geschädigten und flüchtete. Mehrere Zeugen hatten den Vorfall beobachtet. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Motorrollers hatte den Täter noch bis zum Krankenhaus verfolgt, verlor ihn dort aber aus den Augen. Der Rollerfahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

