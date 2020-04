Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zaun durch Lkw beschädigt

Lingen (ots)

Am Montagmittag ist es an der Straße am Hundesand zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 12.45 Uhr stieß der Fahrer eines Sattelzuges beim Rangieren rückwärts gegen einen dortigen Metallzaun. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte er sich anschließend unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

