Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schaufenster zerschlagen

Letmathe (ots)

Unbekannte haben am Dienstag um 21.25 Uhr die Schaufensterscheibe eines Lagers an der Brinkhofstraße zerschlagen. Ein Nachbar hörte um diese Uhrzeit ein lautes Scheppern und entdeckte den Schaden. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 5029-0.

