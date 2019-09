Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendlicher Ladendieb klaut Spielzeugpistole und Babynahrung

Kierspe (ots)

Ein 15-jähriger Kiersper wurde am Dienstagabend in einer Drogerie an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße beim Ladendiebstahl erwischt. Er wollte eine Spielzeugpistole und Babynahrung an der Kasse vorbei schmuggeln, ohne zu bezahlen. Die hinzu gerufene Polizei übergab den angetrunkenen Jugendlichen und seinen zwölfjährigen Begleiter den Erziehungsberechtigten.

