Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Drei Verletzte bei Brand in Werkshalle

Spelle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist es in einer Betriebshalle an der Heinrich-Krone-Straße zum Brand eines Schweißroboters gekommen. Beim Löschen des Feuers atmeten drei Mitarbeiter Rauchgas ein. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr Spelle führte die Restlöscharbeiten durch. Die Sachschadenshöhe und Brandursache sind noch nicht bekannt.

