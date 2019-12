Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel - Wesertor Brennender Reifenstapel auf dem Gelände einer Autowerkstatt

Kassel (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 02.00 Uhr, kam es in Kassel, Stadtteil Wesertor, zu einem Brand eines Reifenstapels auf dem Gelände einer Autowerkstatt. Durch die Hitzeentwicklung des Brandes wurden sechs Fahrzeuge beschädigt, die auf dem Gelände der Werkstatt abgestellt waren. Der entstandene Schaden wird auf 80.000 EUR geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt; Gebäude waren vom Brand nicht betroffen. Gegen 02.35 Uhr meldeten Anwohner aus dem Bereich Kassel, Straße "Franzgraben", den Brand mehrere Großmüllbehälter auf dem Gelände einer Seniorenresidenz. Die Feuerwehr konnte auch diesen Brand schnell löschen. Personen- und Gebäudeschäden entstanden ebenfalls nicht. Die Brandursache ist in beiden Fällen unklar. Beide Brandstellen liegen unweit voneinander entfernt. Ob eine Zusammenhang zwischen beiden Bränden besteht, ist derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen unter der Telefonnummer 0561/9100 in Verbindung zu setzen.

Jürgen Eskuche, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell