Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Hückelhoven-Baal (ots)

Zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr, drangen unbekannte Täter am Montag, 18. November, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Königsberg ein. Aus einem der Räume entwendeten sie Schmuck. Ob sie weitere Gegenstände erbeuteten, wird noch ermittelt.

