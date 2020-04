Polizei Düren

POL-DN: Polizisten bei Widerstand verletzt

Düren/Langerwehe (ots)

Weil er einem Platzverweis nicht nachkommen wollte, sollte am Dienstagabend ein Mann in Gewahrsam genommen werden. Er setzte sich zur Wehr und verletzte dabei die eingesetzten Beamten.

Gegen 19:45 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung zu einem Mehrfamilienhaus in der Eschstraße geschickt. Hier sollte sich ein Mann aufhalten und an der Wohnungstür einer Bewohnerin um Einlass bitten, obwohl ihm in der Vergangenheit bereits gerichtlich untersagt worden war, sich der Frau zu nähern. Die Polizisten trafen den 34-Jährigen aus Langerwehe im Keller des Hauses an, welches er nur nach mehrmaliger Aufforderung verließ. Vor dem Wohnhaus wurde ihm ausführlich erklärt, dass er sich vom Haus sowie der Bewohnerin fern halten müsse und dass ihm nun ein Platzverweis für das unmittelbare Umfeld erteilt werde. Diesem wollte er eigenen Angaben zufolge zwar nachkommen, er machte jedoch keinerlei Anstalten, sich tatsächlich zu entfernen. Schließlich drohten die Beamten dem Uneinsichtigen die Ingewahrsamnahme an. Da der Mann sich weiterhin hartnäckig weigerte, mussten die Polizisten die Ingewahrsamnahme unter Anwendung von körperlichem Zwang durchsetzen. Der 34-Jährige setzte sich dabei derart zur Wehr, dass er selbst sowie die beiden Polizisten zu Fall kamen. Weiterhin griff er nach der Dienstwaffe eines Beamten und versuchte, diese an sich zu reißen. Letztlich wurde der aggressive Langerweher daran gehindert und zur Polizeiwache transportiert.

Bei der Feststellung seiner Identität fiel auf, dass er bereits am frühen Abend für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt hatte, als er stark alkoholisiert in hilfloser Lage in seiner Wohnung aufgefunden worden war und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nachdem er dieses verlassen konnte, hatte er offenbar im Anschluss die Wohnanschrift seiner ehemaligen Lebensgefährtin aufgesucht und sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzt.

Dem 34-Jährigen wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen, deren Ergebnis später Auskunft über den Grad seiner Alkoholisierung geben wird. Die Nacht verbrachte er im Gewahrsam, gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Widerstands gefertigt. Er selbst und ein Polizeibeamter wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, ein weiterer Polizist trug schwere Verletzungen davon, die noch am Abend eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Er ist derzeit nicht dienstfähig.

