Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Pfalzdorf - Daimler mit dem Kennzeichen KLE-R4119 vor der Haustür entwendet

Goch-Pfalzdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag (30.01.2020), zwischen 07:30 Uhr und 07:45 Uhr einen in einer Hauseinfahrt am Rosenhag abgestellten PKW. Die Halterin hatte ihren Daimler E270 mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-R 4119 bereits gestartet um wegzufahren, ging dann jedoch noch einmal kurz ins Haus zurück und ließ den Fahrzeugschlüssel im laufenden Fahrzeug stecken. Als die 35-Jährige wieder vor die Haustür trat war der Daimler bereits verschwunden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Goch unter 02823 1080 zu melden.(cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell