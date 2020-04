Polizei Düren

POL-DN: Am Dienstag wurde in einem Mehrfamilienhaus in Langerwehe Jüngersdorf wurde eingebrochen.

Langerwehe (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei nach Langerwehe Jüngersdorf gerufen. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Lochmühle" sollte kurz zuvor eingebrochen worden sein.

Die Bewohnerin der Wohnung gab an, sich mit ihrem Kind im Badezimmer aufgehalten zu haben, als sie gegen 16:30 Uhr plötzlich laute Geräusche aus dem Schlafzimmer vernahm. Sie ging nachsehen und musste feststellen, dass ein oder mehrere unbekannte Täter sich durch das Fenster Zugang zur Wohnung verschafft hatten. Das Schlafzimmer war durchwühlt worden, es fehlte des weiteren Bargeld. Die Täter hatten die Wohnung jedoch bereits wieder verlassen.

Sollten Zeugen Hinweise auf den oder die Täter geben können, nimmt die Polizei Düren diese unter der 110 entgegen.

