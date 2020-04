POL-DN: Alleinunfall in Merzenich

Polizei Düren

Der Fahrer eines Pkws verlor aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen Pkw. Der Fahrer und die Beifahrerin kamen verletzt in ein Krankenhaus.

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 71-jähriger Mann aus Düren mit seiner Beifahrerin die Lindenstraße in Merzenich in Richtung Lindenplatz. Plötzlich wurde ihm, so seine spätere Aussage gegenüber den Polizeibeamten, schwarz vor Augen. Er kam mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Front des Pkw in eine Mauer. Gleichzeitig touchierte das Heck des Wagens ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Während der Fahrer des entgegenkommenden Autos, ein 69-Jähriger aus Merzenich, unverletzt blieb, wurden der Fahrer des Unfallwagens und seine Beifahrerin zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Lindenstraße gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro.

