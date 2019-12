Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis aber mit 2,25 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Triftweg 01.12.2019, 18.45 Uhr

Am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass es zu einer Trunkenheitsfahrt an einer Tankstelle in der Straße Triftweg gekommen ist. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 53 Jahre alten Kraftfahrer aus Helmstedt, der mit seinem Opel auf das Tankstellengelände gefahren war. Hier fiel er einem Zeugen auf, der umgehend die Polizei alarmierte. Als die Beamten dem 53-Jährigen einen Atemalkoholtest anboten, erbrachte dieser stattliche 2,25 Promille. Ferner gestand der Fahrzeugführer den Ordnungshütern, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten nahmen den Fahrzeugführer daraufhin mit ins Klinikum, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 53-Jährige wird sich demnächst vor Gericht wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

