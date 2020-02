Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: 25-Jähriger mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

Nach intensiven Ermittlungen haben Zivilfahnder der Bonner Polizei am Montagabend (17.02.2020) einen mutmaßlichen Einbrecher aus Bad Godesberg festgenommen. Der 25-Jährige wurde mit Haftbefehl gesucht. Am Dienstag schickte ein Richter ihn in Untersuchungshaft.

Gegen den Beschuldigten hatten die Ermittler des für Einbruchsdelikte zuständigen Kriminalkommissariats 34 bereits seit längerer Zeit ermittelt. Ab April 2019 waren im Bereich Bad Godesberg und hier insbesondere in den Stadtteilen Pennenfeld und Villenviertel diverse Wohnungseinbrüche festzustellen, die zur Nachtzeit verübt wurden.

Die Ermittlungen fokussierten sich seinerzeit schnell auf den nun 25 Jahre alten Bad Godesberger. Nach auch verdeckt durchgeführten Ermittlungen konnte der junge Mann am 23.05.2019 von Zivilfahndern im Kurpark festgenommen und einem Richter vorgeführt werden, der die Untersuchungshaft anordnete (siehe dazu auch unsere Meldung vom 24.05.2019, 13:10 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4279808).

Im Rahmen der Hauptverhandlung wurde der noch nicht einschlägig vorbelastete Mann dann zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten Haft verurteilt. Da das Urteil zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig war, wurde der junge Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ab Dezember 2019 ereigneten sich erneut mehrere Wohnungseinbrüche zur Nachtzeit. Durch Zeugenhinweise und Auswertung von Videomaterial ergab sich schnell abermals ein Tatverdacht gegen den 25-Jährigen (siehe auch beigefügtes Foto von einer der Taten). Neben Wohnungseinbrüchen stellten die Ermittler auch die örtlich konzentrierte Begehung von Einbruchs- und Diebstahlsdelikten aus Kellerräumen im Stadtteil Pennenfeld fest. Auch hierzu konnte der Tatverdacht gegen den festgenommen Bad Godesberger schnell erhärtet werden.

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft erließ ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bonn daher einen Haftbefehl gegen den mittlerweile in einer leerstehenden Wohnung in Pennenfeld untergetauchten jungen Mann. Am Montagabend wurde er gegen 20:20 Uhr durch Zivilfahnder in der Godesberger Innenstadt festgenommen. Bei seiner Festnahme konnte potenzielles Diebesgut sichergestellt werden. Die diesbezüglichen und auch weitergehenden Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 34 gegen den 25-Jährigen dauern weiter an. Die Ermittler bitten außerdem unter 0228 15-0 um weitere Hinweise zu vermutlich aus den Kellerdiebstählen stammendem Diebesgut, welches bislang noch nicht konkreten Taten zugeordnet werden konnte (siehe beigefügte Fotos).

