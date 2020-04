Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbrecher identifiziert - und schon in Haft

Düren (ots)

Die Auswertung von Spuren, die an zwei Einbruchstatorten gesichert worden waren, führte nun zur Identität des Täters. Der 34-Jährige aus Düren sitzt bereits in Haft.

In der Silvesternacht kam es zu einen Wohnungseinbruch in der Merzenicher Straße in Düren, bei dem der Täter insgesamt drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses anging. Dabei wurde er gestört und konnte zunächst unerkannt flüchten. Am Tatort fanden die eingesetzten Beamten nicht nur das vom Täter zurückgelassene Tatwerkzeug, sondern auch Beute, die aus einem Einbruch in ein Wohnhaus in der gleichen Straße, ebenfalls aus der Silvesternacht, stammte.

Die am Tatort vorgefundenen Spuren konnten jetzt einem einschlägig vorbestraften Mann aus Düren zugeordnet werden. Der 34-Jährige war aber nicht nur in der Silvesternacht aktiv. Bei einem Tageswohnungseinbruch am 05.01.2020, ebenfalls im Stadtgebiet Düren, hinterließ er gleichfalls auswertbares Spuren-Material, was die Ermittler nach dessen Untersuchung im LKA NRW nun auf seine Spur brachte.

Eine Fahndung nach dem Dürener Einbrecher ist allerdings nicht erforderlich, da der Beschuldigte kurz nach der Tat Anfang Januar aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wegen früherer Einbrüche festgenommen wurde. Er befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

