Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht nach Zusammenstoß- Verursacher auf Felgen unterwegs

Bild-Infos

Download

Löhne (ots)

(sls) Auf der Steinstraße in Löhne kam es am Donnerstagabend gegen 22.50 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem VW Touran die Steinstraße in Richtung Lübbecker Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß der Führer in Höhe der Hausnummer 59 mit einem linksseitig geparkten schwarzen Mercedes zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision erheblich beschädigt. Nach dem Zusammenstoß setzte der Verursacher die Fahrt in Richtung Lübbecker Straße fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Bereich der Lübbecker Straße wurden Zeugen auf den erheblich beschädigten VW Touran aufmerksam, da dieser bereits mit dem linken Reifen auf der Felge unterwegs war. Das Fahrzeug wurde dann durch den Verursacher im Bereich Holzbreder Weg abgestellt und der Fahrer flüchtete vom Fahrzeug. Der VW Touran wurde vorläufig sichergestellt. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer und die Spurenauswertung am Fahrzeug dauern noch an. Wir bitten weitere Zeugen, die mögliche Angaben zum Fahrzeugführer machen können, sich beim Verkehrskommissariat zu melden (05221-8880).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell