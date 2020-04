Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bulderner Straße

Radfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Steverhalle am Donnerstag (02.04.) gegen 16 Uhr sucht die Polizei Coesfeld den Fahrer eines silbernen Fahrrades. Ein Autofahrer beabsichtigte nach links in eine Parkbox abzubiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam, der an dem Auto vorbei fuhr. Nach dem Zusammenstoß hielt der Radfahrer kurz an und gab an, dass er sich nicht verletzt habe. Er verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden an dem Auto zu kümmen und die Feststellung seiner Person zu ermöglichen. Der Radfahrer war ca. 190 cm groß, ca. 40-50 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare, sprach akzentfrei deutsch und fuhr mit einem silbernen Fahrrad. Der Radfahrer, sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

