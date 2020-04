Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Leuste

Betrunkener Autofahrer verunfallt

Coesfeld (ots)

Die Fahrt eines betrunkenen Dülmeners wurde am Donnerstag gegen 21.30 Uhr von einem Baum gebremst. Der 46-jährige Dülmener befuhr einen Wirtschaftsweg von Dülmen in Richtung Rorup, als er mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam. Er touchierte zwei Bäume und kam auf der Bankette zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizisten in seiner Atemluft Alkoholgeruch fest. Sie brachten den Mann zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

