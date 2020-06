Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Fahrradfahrerin

Bad Kreuznach, Alzeyer Straße (ots)

Am Sonntag, 07.06.2020, gegen 19.50 Uhr betätigte eine 41-jährige Fahrradfahrerin die Lichtzeichenanlage für Fußgänger- und Fahrzeugverkehr in der Alzeyer Straße/L 412 in Höhe des dortigen Discountmarktes. Als die Radfahrerin bei Grünlicht die Straße in Richtung Mannheimer Straße fahrend überquerte, wurde sie von einem stadteinwärts fahrenden PKW erfasst. Es muss davon ausgegangen werden, dass die LZA für den PKW-Fahrer Rotlicht zeigte. Die Radfahrerin stürzte über den Lenker und verletzte sich an den Händen und im Bauchbereich leicht und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der dunkle PKW Kombi mit KH-Kennzeichen flüchtete in Richtung Innenstadt.

