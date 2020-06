Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Versuchter Einbruchsdiebstahl am 02.06.2020 in einen Baumarkt

Bad Kreuznach, Mainzer Straße (ots)

Am 02.06.2020, 02:43 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in der Mainzer Straße, Bad Kreuznach, in den dortigen Baumarkt einzubrechen. Da anfangs davon auszugehen war, dass sich der / die Täter möglicherweise noch im Objekt befinden, wurde das Gebäude mit starken Kräften der Polizeiinspektion Bad Kreuznach und weiteren Unterstützungskräften umstellt. Zudem wurde der Polizeihubschrauber zur Fahndung eingesetzt. Letztendlich ergab die Absuche des Objektes, dass den Tätern der Einstieg in das Gebäude nicht gelungen war. Es liegen bislang keine Hinweise zu dem / den Täter/n vor.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Tel.: 0671 8811-100

