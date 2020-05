Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstag, 30.05.22020, gegen 09.50 Uhr ereignete sich am Bourger Platz ein Verkehrsunfall zwischen einer 26-jährigen Fahrradfahrerin und einer 52-jährigen PKW-Fahrerin. Da die Unfallschilderungen voneinander abweichen, bittet die Polizei, dass sich Augenzeugen melden. Die Fahrradfahrerin befuhr die Römerstraße auf der mittleren Fahrspur in Richtung Planiger Straße. Sie gibt an, dass sie noch bei Gelblicht die Lichtzeichenanlage (LZA) passierte. Die PKW-Fahrerin stand als zweites Fahrzeug an der LZA Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Bahnhof auf dem linken Fahrstreifen und fuhr, nach ihren Angaben, bei Grünlicht los. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Hierbei wurde die Radfahrerin an den Armen leicht verletzt. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

