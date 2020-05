Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Täter vom Brand am 02.05.2020 in Bretzenheim wurde ermittelt

Bad Kreuznach (ots)

Nach dem Brand einer Rundbogenhalle am 02.05.2020 am Eulenhof in Bretzenheim konnte nach den polizeilichen Maßnahmen ein jugendlicher Täter ermittelt werden. Dieser hatte nach eigenen Angaben nach unsachgemäßem Umgang mit offener Flamme einen Heuballen in Brand gesetzt.

Bei dem Brand ist ein Schaden von ca. 100.000 EUR entstanden.

