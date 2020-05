Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Kind

Bockenau (ots)

Am 26.05.20 gegen 17:07 Uhr ereignete sich in Bockenau an der Kreuzung der Mühlenstraße mit der Ellerbachstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 60 jährigen Autofahrer und einem 10 jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer hatte die Vorfahrt des Autofahrers nicht beachtet. Durch den Unfall erlitt das Kind Verletzungen im Bereich der Hüfte, des Beckens sowie am rechten Bein. Eine Lebensgefahr bestand zum Glück nicht. Das verletzte Kind wurde von einem angeforderten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

