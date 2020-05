POL-PDKH: Brennende Parkbank auf einem Spielplatz

Polizeidirektion Bad Kreuznach

Bad Kreuznach

Am 24.05.2020, um 21:15 Uhr, wurde durch mehrere Anwohner eine brennende Parkbank (aus Kunststoff) auf dem Ellerbachspielplatz im Mühlweg, in Bad Kreuznach, gemeldet. Die angerückte Feuerwehr der Stadt Bad Kreuznach konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Durch den Brand wurde die Parkbank komplett beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.500EUR. Zeugen konnten kurz vor dem Brandausbruch zwei Jugendliche auf dem Spielplatz beobachten die dort offenbar rauchten.

Die beiden Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben: ca. 180cm groß, dunkle Haare, einer war mit einem blauen Jogginganzug bekleidet, südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise die der Sachverhaltsklärung dienen können jederzeit bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach getätigt werden.

