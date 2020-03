Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Terrassentür aufgehebelt

Legden (ots)

Bargeld und Papiere haben Unbekannte am Sonntag in Legden bei einem Einbruch erbeutet. Die Täter waren mit Gewalt in ein Wohnhaus am Lindenweg eingedrungen: Um hineinzugelangen, hatten sie eine Terrassentür aufgehebelt. Die Unbekannten durchwühlten im Inneren sämtliche Schränke und Schubfächer. Das Gesehen spielte sich zwischen 17.30 Uhr und 22.00 Uhr ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

