Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Hartenberg - Handydiebstahl aus PKW

Mainz (ots)

Am Freitag um die Mittagszeit wird aus einem in der Kantstraße parkenden PKW, vermutlich durch das offene Schiebedach, ein Mobiltelefon gestohlen. Der Geschädigte steht zu diesem Zeitpunkt mit einem Bekannten nicht weit von seinem Auto entfernt, bemerkt den Diebstahl aber zunächst nicht. Er erinnert sich jedoch, dass sich zwei Personen, aus der Nachschau betrachtet, in der Nähe des Autos seltsam verhalten hätten. Gemeinsam mit dem Bekannten, begibt sich der Geschädigte auf die Suche nach den Tätern. Sie können diese vor dem Arbeitsamt antreffen. Die Polizei wird verständigt und die beiden 37- und 36-jährigen Beschuldigten werden durch den 39-jährigen Geschädigten und dessen Bekannten festgehalten, bis die Streife eintrifft. Bei der polizeilichen Durchsuchung der Täter können neben dem betreffenden, gerade gestohlenen Mobiltelefon in einer Umhängetasche noch zwei weitere Geräte gefunden werden. Diese werden sichergestellt. Dem Geschädigten wird sein Handy übergeben.

