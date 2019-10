Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrollerdiebstahl

Hückelhoven (ots)

Zwischen 20.30 Uhr am Donnerstag, 17. Oktober, und 7.10 Uhr am Freitag, 18. Oktober, entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Motorroller der Marke REX. Das Zweirad, welches durch eine fehlende Frontabdeckung auffällig ist, war vor einem Haus am Lippeweg abgestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell