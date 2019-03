Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 03. März 2019

Wolfenbüttel (ots)

Taschendiebstahl aus Gastwirtschaft

Wolfenbüttel, Kommißstraße, 03.03.2019, 03:00 Uhr

Bisher unbekannte Täter entwendeten am frühen Sonntagmorgen aus einer in einer Gastwirtschaft in der Kommißstraße abgelegten Handtasche eine EC-Karte eines Besu-chers. Überprüfungen durch die hinzugerufene Polizei verliefen erfolglos. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, besonders von anwesenden Gästen, nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten entwendet

Schladen, Markt, 01.03.2019, 16:15 Uhr - 16:35 Uhr

Im Rahmen einer Geburtstagsfeier in einem wohltätigen Geschäft in Schladen wurde einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin am Samstagnachmittag aus einer Kunststofftasche von bisher unbekanntem Täter eine Geldbörse mit ca. 150,- EUR Bargeld und diversen, per-sönlichen Dokumenten entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 320,- EUR geschätzt.

Hinweise nehmen die Polizei Schladen unter der Telefonnummer 05335/9296-0 oder die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

