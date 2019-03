POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Peine vom 02.03.2019

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung des Polizeikommissariat Peine vom 02.03.2019

Peine (ots)

Verkehrsunfall in Edemissen - Radfahrer leicht verletzt. Am Freitag, den 01.03.2019, gegen 12:45 Uhr, befuhr eine 56-jährige mit ihrem Pkw die Hermann-Löns-Straße in Edemissen. Beim Abbiegen in die Peiner Straße übersah die Edemissenerin einen Fahrradfahrer, der den Radweg linksseitig der Peiner Straße in Richtung Stederdorf befuhr. Im Einmündungsbereich kollidierte der Pkw mit dem von rechts kommenden Radfahrer. Der 19-jährige Peiner zog sich durch den Zusammenstoß eine leichte Verletzung am Handgelenk zu, sein Fahrrad blieb unbeschädigt.

Einbruch in Bäckereifiliale. Am frühen Samstagmorgen, 02.03.2019, gegen 04:50 Uhr, wurde die Polizei Peine zu einem Einbruchdiebstahl nach Vöhrum gerufen. Bislang unbek. Täter hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag die Eingangstür einer Bäckereifiliale in der Kirchvordener Straße gewaltsam geöffnet und unbefugt Zutritt in das Geschäft erlangt. Aus dem Verkaufsraum entwendete/n der/die Täter Bargeld, einen Kaffeevollautomaten und diverse Getränke. Eine genaue Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 entgegen.

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

