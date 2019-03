Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 01.03.2019

Peine (ots)

Nachtrag zu: Brand eines Wohn- und Stallgebäudes in Hohenhameln

Wie berichtet kam es am 23.02.2019, gegen 15:35 Uhr, zu einem Brand eines Wohn- und Stallgebäudes im Bekumer Ring in Stedum- Bekum. Nach derzeitigen Ermittlungen, unter Einbeziehung eines Brandsachverständigen, ist eine fahrlässige Verursachung des Brandes durch Dacharbeiten wahrscheinlich. Es kann aber auch ein technischer Defekt nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es erfolgen weitere Ermittlungen der Polizei. Bei dem Brand war ein Schaden in Höhe von ca. 450.000 Euro entstanden.

