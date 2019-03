Polizei Salzgitter

Gemarkung Steinlah: Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

Donnerstag, 28.02.2019, gegen 21:35 Uhr

Ein 22-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstagabend mit seinem PKW die Kreisstraße 81 aus Steinlah kommend in Richtung Haverlah. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam er auf regenasser Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte der PKW mit der Beifahrerseite an einen Straßenbaum. Bei dem Unfall wurden der 22-jährige Fahrer schwer, sein 19-jähriger Beifahrer lebensgefährlich und eine 20-jährige Mitfahrerin ebenfalls schwer verletzt. Alle drei Personen konnten aus dem PKW geborgen werden, wobei der Fahrer und der Beifahrer teilweise im Fahrzeug eingeklemmt waren und durch die Feuerwehr geborgen werden mussten. Die verletzten Personen wurden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Am PKW entstand Totaschaden, er musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt auch die Feuerwehren aus Baddeckenstedt, Steinlah, Haverlah und Sehlde sowie ein Abschleppunternehmen.

