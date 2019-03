Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 01.03.2019

Peine (ots)

Einbruch in Sporthalle

Zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr, und Donnerstag, 16:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Sporthalle im Schlesienweg in Peine ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag, zwischen 16:30 Uhr und 19:05 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Papenbusch" in Peine ein. Durch ein Fenster gelangten die Täter in das Wohnhaus und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Mit einer Armbanduhr als Beute, verließen die Täter das Wohnhaus und flüchteten unerkannt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 800 Euro.

Küchengerät geriet in Brand

Am Donnerstag, um 20:15 Uhr, geriet in der Neuen Schmiedestraße in Peine ein Küchengerät in Brand. Nach ersten Erkenntnissen war der Hausbewohner, ein 70- jähriger Peiner, bei der Zubereitung seines Essens eingeschlafen. Durch das Feuer erlitt der Bewohner eine Rauchgasvergiftung und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

