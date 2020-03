Polizeipräsidium Mainz

Erneut kam es zu Einbrüchen in Bäckereifilialen. In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen wird ein Fenster einer Bäckerei in der Mainzer Oberstadt aufgehebelt und aus dem Inneren ein Wertgelass gestohlen. In eine Bäckerei in Gonsenheim wird Sonntagnacht, 29.03.2020, gegen 04:00 Uhr eine Zugangstüre aufgehebelt und das Geschäft betreten und abgesucht. Ob etwas entwendet wurde, muss noch geprüft werden. Vermutlich ein PKW der Marke BMW sei zu der fraglichen Zeit von der Bäckerei weggefahren. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 (Oberstadt) unter der Rufnummer 06131/65-4110 und der Polizeiinspektion Mainz 2 (Elbestraße) unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de oder pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

