POL-PPMZ: Mainz-Weisenau - Brand einer Arbeitsmaschine

Freitag, 27.03.2020, 09:25 Uhr

Zu einer starken Rauchentwicklung auf Grund eines Brandes kommt es am Freitagmorgen im Stadtteil Weisenau und im Bereich der Autobahn A 60. Gegen 09:25 Uhr wird der Mainzer Polizei der Brand einer Arbeitsmaschine auf dem Gelände einer Müllentsorgungsfirma in der Wormser Straße gemeldet. Es folgen weitere Notrufe bei der Mainzer Berufsfeuerwehr und der Polizei über den starken Rauch aus den Bereichen Weisenau und der Frankenhöhe. Nachdem der Brand von der Berufsfeuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht wird, haben die Brandermittler der Mainzer Kriminalpolizei ihre Arbeit aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte eine Arbeitsmaschine aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Durch das Feuer wurde auch ein Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht genau einzuschätzen. Die Ermittlungen dauern an.

