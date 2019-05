Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bundesstraße 432 (Klein Rönnau) - Frau fährt in Schlangenlinien

Bad Segeberg (ots)

Gestern Abend ist es auf der Bundestraße 432 zu mehreren gefährlichen Situationen, ausgelöst durch eine 85-jährige Autofahrerin gekommen.

Gegen 18:32 Uhr meldeten Autofahrer der Polizei aus Richtung Ahrensbök kommend, ungefähr in Höhe Wensin, einen Opel Corsa, der permanent in Schlangenlinien gefahren wurde. Mehrmals soll sich der Wagen in seiner gesamten Breite auf der Gegenfahrbahn befunden haben, sodass entgegenkommende Autofahrer die Lichthupe betätigt hätten und ausgewichen seien.

Bei der folgenden Kontrolle durch die Polizeibeamten verstärkte sich seitens der Beamten der Eindruck, dass die Frau aus dem Kreis Dithmarschen nicht in der Lage war, ihr Auto bestimmungsgemäß zu bedienen und sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Die Kontrollierte allerdings bestritt die vorgeworfenen Fahrmanöver vehement und zeigte sich uneinsichtig über die stattfindende Kontrolle. Ihrer eigenen Einschätzung zufolge sei sie fahrtauglich.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind durch die beschriebene Fahrweise keine Personen zu Schaden gekommen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein und untersagten der Frau die motorisierte Weiterfahrt. Anschließend übergaben sie die Frau an zuvor benachrichtigte Bekannte.

