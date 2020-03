Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Oberstadt - erneut Gartenlaubeneinbrüche in Kleingartenanlage

Mainz (ots)

Erneut wurden Gartenlauben einer Kleingartenanlage durch bislang unbekannte Täter angegangen. Diese Taten fanden in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen in der Pariser Straße statt. Es wurden zwei Gartenlauben aufgebrochen, aus einer Getränke gestohlen. Bereits in der vergangenen Woche berichteten wir von mehreren solcher Einbrüche bei zwei Kleingartenvereinen. Bei diesen Taten schlugen die Täter die Scheiben ein. Hier konnten durch die Beamten Spuren gesichert werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

