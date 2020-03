Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mombach - Streit zwischen Verkehrsteilnehmern

Mainz (ots)

Am Donnerstag um 17:30 Uhr wird der Polizei gemeldet, dass es in der Nestlestraße in Mainz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei PKW Fahrern komme. Beide können vor Ort durch die Streife angetroffen werden. Die Gemüter beruhigen sich, jedoch wird bei einem der Beteiligten ein leichter Atemalkoholgeruch festgestellt, was durch einen freiwilligen Atemalkoholtest bestätigt wird. Der Fahrzeugschlüssel des Überprüften wird präventiv sichergestellt.

