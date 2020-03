Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Neustadt - Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigung an PKW

Mainz (ots)

Ein Fahrzeughalter parkt am Mittwoch um 17:00 Uhr seinen weißen BMW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Sömmeringstraße in Fahrtrichtung Goethestraße. Als er am Donnerstag um 13:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrt, stellt er fest, dass sein hinteres Kennzeichen fehlt und sein rechter Reifen platt ist. An diesem kann durch die Beamten eine Einstichstelle gefunden werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

