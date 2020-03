Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbruch scheitert.

Lippe (ots)

Gleich an zwei Türen eines Wohn- und Praxisgebäudes an der Pivitsheider Straße versuchten bislang Unbekannte ein Eindringen in das Gebäude. Die Täter wollten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dort einbrechen. Es entstand zwar Sachschaden, ins Haus gelangten die Einbrecher jedoch nicht. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231 6090.

